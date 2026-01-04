Inesperado encuentro: Isidoro pasa de pastorear a disfrutar una fiesta clandestina

Isidoro estaba en el campo con sus vacas cuando se topó con una fiesta ilegal organizada para celebrar la Nochevieja en mitad del campo. Sin planearlo, regresó por la noche y afirmó que “de día con las vacas, y por la noche de fiesta… me lo pasé muy bien”, deseando incluso que se repitiese este tipo de encuentros.

El ganadero también señaló en Y ahora Sonsoles que quienes le recibieron en la fiesta fueron “muy buenos” con él, e incluso coincidió con algunos vecinos en el improvisado evento, que le recordó a celebraciones tradicionales populares gracias al ambiente festivo y la música compartida.