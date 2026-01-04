Gaspar enfrenta un miedo profundo: su despedida silenciosa conmueve a la colonia

En Sueños de libertad, Gaspar empieza a sospechar que podría estar desarrollando demencia, lo que lleva a sus cercanos a organizarle una encerrona para que se someta a pruebas médicas. Según Antonio Romero, el actor que interpreta al entrañable tabernero, “él se está despidiendo sin decirlo”, preparando una cena para sus amigos como si fueran sus últimos momentos de lucidez.

Además de esta trama que mezcla drama con toques de humor negro, Gaspar sigue siendo el confidente de la colonia, aunque su pasado amoroso y la ruptura con Manuela le marcan profundamente. La evolución de su historia ha robado corazones, y los espectadores verán cómo afronta estas dudas mientras cuida de quienes le rodean.