Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Las claves de Arguiñano para una masa de croquetas casera
El chef Karlos Arguiñano comparte en Cocina abierta su método para lograr una masa de croquetas cremosa y auténtica, destacando la técnica tradicional que, según él, “hacen todas las abuelas”.
En su más reciente entrega, Arguiñano explica que la textura ideal de la masa de croquetas parte de un rehogado de panceta, cebolla y ajo seguido de la incorporación de la harina y, sobre todo, de la leche de forma progresiva para evitar que el resultado sepa a harina cruda.
El chef subraya la importancia de cocinar bien la mezcla y trabajarla hasta que quede bien ligada, siguiendo el estilo tradicional de las cocinas familiares para conseguir una masa cremosa y equilibrada