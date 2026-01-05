Cómo reutilizar sobras navideñas sin desperdicio y con opciones saludables

En España es habitual preparar más comida de la necesaria en Navidad y Año Nuevo, y casi seis de cada diez personas reconoce comprar en exceso. El artículo recomienda clasificar los alimentos por su durabilidad para consumir primero los que se estropean antes y comenta que los productos cocinados suelen mantener su calidad unos cuatro o cinco días en la nevera.

El nutricionista Luis Alberto Zamora de “Y ahora Sonsoles” aporta consejos prácticos para dar una segunda vida a las sobras con recetas equilibradas que eviten tirarlas, manteniendo una alimentación saludable tras las celebraciones.