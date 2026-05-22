Un vecino de la familia de la niña fallecida en A Coruña relata el impacto del suceso

Un vecino próximo a los padres de la niña explicó en Y ahora Sonsoles cómo vivieron las primeras horas tras conocerse la noticia. Según contó, la situación dejó a todo el entorno "congelado" por la dureza de lo ocurrido.

El testimonio también reflejó el estado de shock que atraviesa la familia y el vecindario después del fallecimiento de la menor tras ser olvidada por su padre en el interior de un coche. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que la niña permaneció dentro del vehículo.

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