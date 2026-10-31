Los aspirantes deslumbran a Pablo López interpretando a coro su icónico tema '102 segundos'

El pistoletazo de salida de las esperadas Batallas de La Voz ha arrancado con un momento tan inesperado como profundamente emotivo en el plató. Los 56 aspirantes de la presente edición se unieron por sorpresa sobre el escenario para entonar conjuntamente '102 segundos', la emblemática canción compuesta por Pablo López para el formato.

Con esta cuidada actuación coral, los talents quisieron rendir un cálido tributo a los cuatro coaches, regalándole al malagueño el privilegio de escuchar su propia obra en las voces de los artistas que buscan coronarse como la mejor voz del país. Un arranque inmejorable que elevó la emoción al máximo antes de dar paso a los exigentes duelos de la competición.