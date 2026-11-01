Digna y Damián ponen sobre la mesa una arriesgada oferta a Gabriel por la custodia de Julia

La tensión en la colonia alcanza cotas insospechadas tras los últimos acontecimientos en Sueños de libertad. Tras conocer por boca de Begoña las intenciones de Gabriel de interponer una denuncia si la pequeña no regresa a su hogar, Digna y Damián han decidido pasar a la acción dispuestos a lo que sea para proteger a su nieta y asegurar que pueda quedarse a vivir con ellos.

En un movimiento desesperado, Damián le ofrece a Gabriel traspasar tanto sus propias acciones como las de Digna, un tentador movimiento que convertiría al empresario en el socio mayoritario del negocio. Paralelamente, la trama de la colonia avanza con importantes revelaciones del pasado de Eduardo en Guatemala frente a Manuela, mientras el drama personal golpea a Salva al descubrir el delicado estado y las graves deudas de su padre.