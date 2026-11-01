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LA VOZ
Lola Índigo alucina con el desparpajo y la fuerza de su talent sobre el escenario
La coach se rinde ante la arrolladora evolución de una de sus aspirantes durante un explosivo duelo en las Batallas.
Las Batallas de La Voz continúan regalando momentos de máxima intensidad y sorpresa en el plató de Antena 3. Durante uno de los duelos más comentados del equipo de Lola Índigo, protagonizado por Irene y Estrella Marina al interpretar el tema 'Love on the Brain', el desparpajo y la imponente actitud de una de las talents dejaron completamente boquiabierta a la propia coach.
Visiblemente fascinada por la garra demostrada frente al micrófono, la artista granadina no dudó en levantarse para alabar la tremenda evolución de su alumna, reconociendo entre risas y admiración el torrente de potencial que la joven se había guardado tras las Audiciones a ciegas y que terminó por desatar una auténtica revolución sobre las tablas.