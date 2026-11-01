Lola Índigo alucina con el desparpajo y la fuerza de su talent sobre el escenario

Las Batallas de La Voz continúan regalando momentos de máxima intensidad y sorpresa en el plató de Antena 3. Durante uno de los duelos más comentados del equipo de Lola Índigo, protagonizado por Irene y Estrella Marina al interpretar el tema 'Love on the Brain', el desparpajo y la imponente actitud de una de las talents dejaron completamente boquiabierta a la propia coach.

Visiblemente fascinada por la garra demostrada frente al micrófono, la artista granadina no dudó en levantarse para alabar la tremenda evolución de su alumna, reconociendo entre risas y admiración el torrente de potencial que la joven se había guardado tras las Audiciones a ciegas y que terminó por desatar una auténtica revolución sobre las tablas.