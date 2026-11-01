Manuela se impone a Ismael en la primera Batalla con una emotiva versión

El arranque de las esperadas Batallas de La Voz ha dejado momentos de altísima sensibilidad sobre el escenario de la mano del equipo de Melendi. El coach emparejó a Manuela y a Ismael en un primer duelo cargado de contrastes, uniendo la experiencia previa de ella como finalista de la versión infantil y la frescura de él, para interpretar el conocido tema 'You Are the Reason'.

Lejos de mostrar rivalidad, ambos artistas demostraron una sintonía y una complicidad excepcionales que conmovieron profundamente a los presentes. Tras ensalzar la magnífica actitud de los dos concursantes y reconocer su enorme calidad vocal, Melendi se decantó finalmente por Manuela, otorgándole la victoria en este primer asalto y permitiéndole continuar su camino en la competición.