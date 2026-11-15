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LA VOZ
Vanesa Martín conmueve al plató con el estreno exclusivo de su tema inédito 'Que vuelvan'
La quinta coach inaugura por todo lo alto la Batalla de Ganadores con una actuación inolvidable que define la esencia de su rol en el concurso.
El plató de La Voz vivió uno de sus momentos más mágicos y especiales con el arranque de la histórica Batalla de Ganadores de la mano de Vanesa Martín. La artista malagueña se subió al escenario para interpretar en rigurosa exclusiva 'Que vuelvan', una emotiva canción inédita con la que logró cautivar tanto a sus compañeros del jurado como al público presente.
Más allá del despliegue vocal, el tema sirvió para escenificar a la perfección el cometido de la cantante en esta edición del talent show de Antena 3. Tal y como ella misma reconoció tras la actuación, la letra aborda de lleno el valor de las segundas oportunidades, reflejando fielmente su responsabilidad como quinta coach para rescatar a aquellos aspirantes que se quedan a las puertas de continuar en la competición.