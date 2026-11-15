Ana reinventa un himno de Camela y Marta Salas desarma con Vanesa Martín en un duelo límite

El cierre de los enfrentamientos en el equipo de Melendi dejó sobre el escenario de La Voz un choque de propuestas musicales tan distintas como cautivadoras. Por un lado, Ana Muñoz sorprendió a todo el plató transformando por completo 'Cuando zarpa el amor', el icónico clásico de Camela, con un giro personal que dejó atónitos a los coaches, llevando a Pablo López a explicar a Mika la magnitud del cambio respecto a la popular versión original en España.

Frente a ella, Marta Salas apostó por la pura sensibilidad vocal defendiendo 'Durmiendo sola', un tema de Vanesa Martín con el que emocionó profundamente a la propia compositora y al público. Con el jurado completamente dividido —Lola Índigo y Pablo López se inclinaron por la frescura de Ana, mientras que Mika se rindió al sentimiento de Marta—, Melendi tomó finalmente la difícil decisión de otorgar la victoria a Ana Muñoz para que siga peleando por un puesto en los Directos de Antena 3.