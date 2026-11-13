Lucía Hoyos desata la fiesta en Pasapalabra con un baile que sorprende a Roberto Leal

La música ha vuelto a sacar el lado más espontáneo de Lucía Hoyos en Pasapalabra. La invitada ha conseguido identificar Rock This Party, de Bob Sinclar, cuando apenas quedaba un segundo en juego.

Tras superar a Martín Fiz en La Pista, la actriz no ha podido resistirse a levantarse de la silla y demostrar sus mejores pasos al ritmo de la canción. Roberto Leal ha disfrutado del espectáculo y le ha confesado cuánto echaba de menos sus bailes. Una celebración que ha puesto a prueba la energía de Lucía.