Mariló Montero aplaude la entereza de su hijo Alberto Herrera tras sufrir un tenso boicot en plena calle

Los altercados registrados durante la jornada de huelga general centraron buena parte del análisis en La Mesa, donde Cristina Pardo emitió las tensas imágenes del boicot sufrido por Alberto Herrera. Mientras cubría a pie de calle una de las manifestaciones para la cadena COPE, el joven periodista fue rodeado e increpado por varios asistentes que trataron de impedirle realizar su labor informativa y expulsarle de la marcha.

Lejos de amedrentarse, la firme reacción del reportero despertó el orgullo inmediato de su madre en el plató de Antena 3. Mariló Montero reivindicó la templanza y determinación mostradas ante el acoso asegurando que "ha sacado carácter de madre y padre", al tiempo que alabó su "gallardía" para defender la libertad de prensa en un escenario hostil. Una condena ante el intento de censura a la que también se sumó Susana Díaz, quien calificó de "intolerable" el ataque al profesional pese a defender la legitimidad del derecho a la huelga.