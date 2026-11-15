Adriana y Leticia cautivan con Joaquín Sabina y Zahara en la Batalla de Ganadores

El plató de La Voz ha albergado uno de los enfrentamientos más bellos y delicados de la temporada de la mano de Adriana Moreno y Leticia Fernández. Ambas concursantes se vieron las caras en la Batalla de Ganadores con una puesta en escena intimista en la que demostraron su enorme versatilidad interpretativa, dejando sin palabras tanto al público como a los coaches.

Por un lado, Leticia deslumbró interpretando con absoluta finura 'Con las ganas', el inolvidable tema de Zahara, mientras que Adriana conquistó al malagueño y al auditorio imprimiendo su sello personal a 'Contigo' de Joaquín Sabina. Ante tal derroche de talento, Pablo López vivió uno de los momentos más complejos de la noche a la hora de valorar las actuaciones, decantándose finalmente por Adriana y propiciando que esta brillante entrega del formato en Antena 3 reafirme el altísimo nivel de los duelos musicales.