Vanesa Martín se despide como quinta coach otorgando sus últimas y decisivas salvaciones

El escenario de La Voz ha albergado una de las entregas más vibrantes y determinantes de la edición con la celebración de la primera Batalla de Ganadores. Una velada muy especial que arrancó con la propia Vanesa Martín interpretando en exclusiva su tema inédito Que vuelvan —un canto a las segundas oportunidades que encarnó a la perfección su labor como quinta coach— y que dejó a su vez el pase directo a los Directos de Adriana, Irene, José Torres y Aura gracias al respaldo del público.

Con los equipos al límite y decisiones verdaderamente complejas sobre la mesa, la gran protagonista emocional de la noche volvió a ser Vanesa Martín, quien tuvo la última palabra para rescatar a cuatro aspirantes antes de cerrar su participación en esta fase. De este modo, la artista decidió prolongar el sueño en el concurso de Kika Cardoso, Marta Salas, Lucía Baizán y Nicolás, dejándoles la puerta abierta de par en par de cara a las decisivas Batallas Cruzadas que marcarán el próximo rumbo del programa en Antena 3.