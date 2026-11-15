Irene y Susana dejan sin palabras a Lola Índigo con dos actuaciones de altura

La Batalla de Ganadores de La Voz ha deparado uno de los momentos más deslumbrantes y difíciles de gestionar para los coaches en el equipo de Lola Índigo. Sobre el escenario, Susana e Irene desplegaron todo su potencial vocal con dos repertorios radicalmente distintos pero de una sensibilidad arrolladora, dejando completamente boquiabierta a la artista granadina.

Por un lado, Susana cautivó al público y al plató apostando por la máxima delicadeza y vulnerabilidad al interpretar 'Both Sides Now', el clásico de Joni Mitchell. Por el otro, Irene imprimió una fuerza y una personalidad arrolladoras a su versión del célebre 'Creep' de Radiohead, una actuación que arrancó los elogios unánimes de compañeros como Pablo López y Melendi. Visiblemente descolocada ante semejante despliegue de talento y exclamando un rotundo “¡Qué barbaridad!”, Lola Índigo tuvo que tomar una de las decisiones más complejas de la noche, decidiéndose finalmente por Irene para que continúe su camino triunfal hacia los Directos.