Valeria Vegas rectifica a tiempo y firma un pleno con un clásico de Georgie Dann en La Pista

El año 1994 y el primer fragmento han sido suficientes para que Valeria Vegas piense en Georgie Dann. Más rápida con el pulsador que Diego Arjona, la periodista ha comenzado cantando El chiringuito, aunque enseguida ha cambiado de respuesta.

La referencia a las "salchichas parrilleras" le ha hecho apostar finalmente por La barbacoa y llevarse cinco segundos. Roberto Leal ha destacado el buen nivel de ambos invitados, que suman un triunfo cada uno en La Pista en Pasapalabra.

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