Javier inventa por error un inesperado alimento en Pasapalabra y desata las risas de Roberto Leal

El equipo naranja afrontaba los últimos segundos de Una de Cuatro cuando el turno regresó a Javier tras un error de Óscar Martínez. Con el tiempo agotándose, el concursante debía identificar el alimento que se cuelga en secaderos durante el proceso de curado.

Sin reparar en que entre las opciones aparecía el jamón, Javier respondió "la piña". Las risas no tardaron en llegar y Roberto Leal bromeó con "esa piña ibérica, la piña de pata negra". Pese al lapsus, el equipo consiguió sumar 20 segundos en Pasapalabra.

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