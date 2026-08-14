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LA RULETA DE LA SUERTE
Julia sorprende con una respuesta fulminante y las hermanas celebran un premio de 10.625 euros
Julia y Mari Tere alcanzan la Gran Final de La ruleta de la suerte y protagonizan un desenlace espectacular: solo necesitan dos segundos para resolver el panel y llevarse un gran premio.
Con la pista "Tres al mando", Julia apenas necesita dos segundos para encontrar la solución: "Capitán, Piloto y Maquinista". Su rapidez deja impresionada a Mari Tere, que reconoce que ni siquiera ha tenido tiempo para pensar.
La alegría aumenta cuando Jorge Fernández descubre el contenido del sobre azul. Las concursantes suman otros 8.000 euros y terminan su participación en La ruleta de la suerte con un premio total de 10.625 euros.
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