Julia sorprende con una respuesta fulminante y las hermanas celebran un premio de 10.625 euros

Con la pista "Tres al mando", Julia apenas necesita dos segundos para encontrar la solución: "Capitán, Piloto y Maquinista". Su rapidez deja impresionada a Mari Tere, que reconoce que ni siquiera ha tenido tiempo para pensar.

La alegría aumenta cuando Jorge Fernández descubre el contenido del sobre azul. Las concursantes suman otros 8.000 euros y terminan su participación en La ruleta de la suerte con un premio total de 10.625 euros.

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