La Mari de Chambao reconoce a Rosalía en segundos y vuelve a firmar un pleno en La Pista

A La Mari de Chambao le han bastado unos segundos para reconocer Malamente en La Pista. Nada más escuchar el primer fragmento, la invitada ha respondido con el característico "Tra, tra" y ha conseguido el pleno.

Roberto Leal ha aprovechado el título para bromear: "Tú estás de todo menos eso". Además, el presentador ha contado que Rosalía es seguidora de Pasapalabra y La Mari, siguiéndole el juego, la ha animado a visitar el concurso.

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