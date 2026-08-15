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PASAPALABRA
La Mari de Chambao reconoce a Rosalía en segundos y vuelve a firmar un pleno en La Pista
La cantante demuestra de nuevo su buen oído musical en Pasapalabra al identificar Malamente de Rosalía con el primer fragmento, provocando las bromas de Roberto Leal tras su rápido acierto.
A La Mari de Chambao le han bastado unos segundos para reconocer Malamente en La Pista. Nada más escuchar el primer fragmento, la invitada ha respondido con el característico "Tra, tra" y ha conseguido el pleno.
Roberto Leal ha aprovechado el título para bromear: "Tú estás de todo menos eso". Además, el presentador ha contado que Rosalía es seguidora de Pasapalabra y La Mari, siguiéndole el juego, la ha animado a visitar el concurso.
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