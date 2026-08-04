El último deseo de Fikriye cambia para siempre la relación entre Alya y Cihan

Antes de morir, Fikriye reúne fuerzas para transmitir a Alya y Cihan un último mensaje. Su voluntad se convierte en un punto de inflexión para ambos, que afrontan unidos el dolor de la pérdida y el futuro que les espera.

La despedida de Fikriye termina por consolidar la unión entre Alya y Cihan, que encuentran en sus palabras un motivo para seguir adelante. El emotivo momento marca un nuevo capítulo en su historia dentro de En tierra lejana.

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