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YAS VERANO
El error más común al cargar móviles y patinetes que puede acabar en un incendio: las claves de un experto para evitarlo
Un especialista explica en YAS Verano qué precauciones deben tomarse al cargar dispositivos electrónicos para reducir el riesgo de incendios y evitar situaciones de peligro en casa.
Tras varios incendios provocados por dispositivos en carga, Antonio Novillo recuerda la importancia de revisar el estado de las baterías, evitar golpes en ellas y colocar patinetes eléctricos en zonas aisladas mientras se cargan.
El experto también recomienda no situar aspiradoras junto a sofás o cortinas, evitar usar el ordenador sobre las piernas mientras carga y comprobar la capacidad de las regletas antes de conectar varios aparatos al mismo tiempo.
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