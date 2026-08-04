El error más común al cargar móviles y patinetes que puede acabar en un incendio: las claves de un experto para evitarlo

Tras varios incendios provocados por dispositivos en carga, Antonio Novillo recuerda la importancia de revisar el estado de las baterías, evitar golpes en ellas y colocar patinetes eléctricos en zonas aisladas mientras se cargan.

El experto también recomienda no situar aspiradoras junto a sofás o cortinas, evitar usar el ordenador sobre las piernas mientras carga y comprobar la capacidad de las regletas antes de conectar varios aparatos al mismo tiempo.

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