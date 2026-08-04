Una fotografía del pasado pone contra las cuerdas a Eduardo tras la reacción de Roque

Durante un momento de confidencias, Eduardo enseña a Roque varias fotografías de su juventud. Sin embargo, una imagen llama especialmente la atención del joven, que reconoce un detalle relacionado con un collar y se queda completamente desconcertado.

La inesperada reacción de Roque pone en alerta a Eduardo, que teme que el secreto sobre su verdadera relación salga a la luz. El encuentro termina de forma abrupta, dejando abierta la incógnita sobre si el joven comenzará a sospechar la verdad en Sueños de libertad.

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