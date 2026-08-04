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Roque, en shock tras fijarse en un detalle de una foto antigua de Eduardo, ¿sospechará la verdad?

Roque, en shock tras fijarse en un detalle de una foto antigua de Eduardo, ¿sospechará la verdad?

SUEÑOS DE LIBERTAD

Una fotografía del pasado pone contra las cuerdas a Eduardo tras la reacción de Roque

Un antiguo retrato despierta las dudas de Roque en Sueños de libertad después de descubrir un detalle que le resulta demasiado familiar y que inquieta profundamente a Eduardo.

Durante un momento de confidencias, Eduardo enseña a Roque varias fotografías de su juventud. Sin embargo, una imagen llama especialmente la atención del joven, que reconoce un detalle relacionado con un collar y se queda completamente desconcertado.

La inesperada reacción de Roque pone en alerta a Eduardo, que teme que el secreto sobre su verdadera relación salga a la luz. El encuentro termina de forma abrupta, dejando abierta la incógnita sobre si el joven comenzará a sospechar la verdad en Sueños de libertad.

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