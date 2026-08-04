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LA RULETA DE LA SUERTE
Aroa culmina una gran remontada en La ruleta de la suerte y se lleva 10.750 euros
La concursante completa con éxito el último desafío de La ruleta de la suerte, suma 2.000 euros más a su marcador y celebra una victoria que eleva su premio hasta 10.750 euros.
Después de recibir las letras iniciales y añadir las suyas, Aroa encontró rápidamente la palabra Lanzarote. Con el ánimo de Jorge Fernández, terminó resolviendo el panel con tiempo de sobra y desató la celebración en el plató.
La resolución del panel final le permitió añadir otros 2.000 euros a su botín. La emoción fue inmediata y la concursante festejó el momento al comprobar que abandonaba La ruleta de la suerte con un total de 10.750 euros.
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