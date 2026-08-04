Claudia rompe definitivamente con Miguel en Sueños de libertad

Convencida de que Marisol podría estar detrás de la decisión del doctor Salazar, Claudia acude al dispensario para pedir explicaciones. Miguel niega estar enamorado de ella y admite que, tras todo lo vivido, no quiere volver a sufrir por amor.

Después de escuchar sus motivos, Claudia le devuelve el anillo porque considera que representa promesas que nunca llegaron a cumplirse. Aunque Miguel intenta que conserve el regalo, ella insiste en devolvérselo, dejando su relación en un momento de máxima incertidumbre en Sueños de libertad.

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