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EN TIERRA LEJANA
Nare toma una decisión inesperada tras ver a Özkan y cambia por completo el rumbo de su relación
El despertar de Özkan provoca un giro decisivo En tierra lejana. Nare, profundamente afectada por su estado, deja atrás sus planes y comunica cuál será su futuro junto a él.
Después del trasplante que le salvó la vida, Özkan despierta con una parálisis facial que conmueve a Nare. Lejos de reprocharle lo ocurrido, él le pide perdón por el sufrimiento causado y le insiste en que no permanezca a su lado por compasión.
Impactada por las secuelas y la actitud de Özkan, Nare toma una determinación que cambia el rumbo de su historia. Convencida de no abandonarlo en un momento tan difícil, le promete que regresará a casa con él cuando reciba el alta En tierra lejana.
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