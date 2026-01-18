Publicidad
El último adiós de la reina Sofía a su hermana Irene marca un emotivo capítulo familiar
La reina Sofía afronta la dolorosa despedida de su hermana Irene de Grecia, una figura clave en su vida, con quien compartía una relación marcada por la discreción, la lealtad y el apoyo mutuo.
La emérita se despide de Irene de Grecia, fallecida a los 83 años, quien fue su confidente y compañera inseparable desde la infancia. Irene estuvo presente en momentos decisivos, como la boda de Sofía y Juan Carlos, y vivió junto a ella en el Palacio de la Zarzuela tras la muerte de la reina Federica.
La relación entre ambas estuvo marcada por la cercanía y un apoyo constante a lo largo de décadas. Su vínculo se fortaleció aún más en los últimos años, cuando Sofía acompañó a Irene durante su deterioro de salud, convirtiéndose en su mayor sostén emocional.