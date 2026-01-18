El último adiós de la reina Sofía a su hermana Irene marca un emotivo capítulo familiar

La emérita se despide de Irene de Grecia, fallecida a los 83 años, quien fue su confidente y compañera inseparable desde la infancia. Irene estuvo presente en momentos decisivos, como la boda de Sofía y Juan Carlos, y vivió junto a ella en el Palacio de la Zarzuela tras la muerte de la reina Federica.

La relación entre ambas estuvo marcada por la cercanía y un apoyo constante a lo largo de décadas. Su vínculo se fortaleció aún más en los últimos años, cuando Sofía acompañó a Irene durante su deterioro de salud, convirtiéndose en su mayor sostén emocional.