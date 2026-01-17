La profunda tristeza de la reina Sofía en el último adiós a su hermana Irene y su complicidad con la reina Letizia

La reina Sofía ha vivido hoy uno de los días más difíciles de su vida la despedir por última vez a su hermana, la princesa Irene de Grecia, en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid. Hasta allí se ha desplazado sus seres queridos, que no le han dejado sola en un momento tan complicado.

Doña Sofía llegaba en el mismo vehículo que sus hijas, las infantas Elena y Cristina, pero entraba en el interior de la catedral del brazo de su nieta, la princesa Leonor, y detrás de los reyes Felipe y Letizia.

La princesa Leonor y la reina Sofía en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Visiblemente emocionada, pero con una sonrisa, la emérita ha saludado a los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones y que le mostraban sus muestras de cariño, pero sin duda el momento más emotivo se ha vivido en el interior del templo.

Funeral a Irene de Grecia en Madrid | Gtres

Una vez dentro, doña Sofía ha saludado con la mirada a todos los allegados y familiares y se ha sentado en primera fila junto a los Reyes y sus nietas. Durante unos minutos se ha dejado ver muy cómplice con la reina Letizia y la princesa Leonor, con las que ha compartido unas palabras hasta que han entrado el féretro con los restos mortales de su hermana.

La tristeza de la reina Sofía y la reina Letizia en el entierro de Irene de Grecia | Gtres

Ese ha sido el momento más emotivo y donde se ha dejado ver al natural, destrozada por la pérdida de su hermana y mejor amiga en todos estos años.

Con los ojos llorosos y sin poder levantar la cabeza, la Reina presentaba sus respetos por última vez en la capital ante los restos mortales de Irene de Grecia.