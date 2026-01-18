La desesperada carrera contra el tiempo para salvar a Amanda en los últimos capítulos

Amanda es secuestrada por Saúl justo delante de César, desatando un operativo lleno de nerviosismo y presión por encontrarla con vida. Octavio, convencido de que aún hay esperanza, se suma a la búsqueda junto a todos sus allegados.

En los últimos capítulos de La Encrucijada, la amenaza sobre Amanda y su futuro aumenta mientras Saúl se muestra impredecible y peligroso. La familia afronta uno de sus mayores temores en un cierre de trama cargado de emoción y suspense.