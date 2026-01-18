La fuerza mental de María José Campanario impulsa una de las apneas más emocionantes del programa

Durante la apnea de El Desafío, María José Campanario logró mantenerse tres minutos bajo el agua pese al intenso frío y las contracciones iniciales. Con emoción, recordó las palabras de Jesús Janeiro y los consejos de Juandi Alcázar, que la ayudaron a mantener la calma y resistir.

La concursante destacó por su actitud luchadora en una prueba marcada por el esfuerzo físico y la tensión. Su logro la consolidó como una de las participantes más fuertes de la edición, demostrando una vez más su capacidad de sobreponerse a situaciones extremas.