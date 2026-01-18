Antena3
Tamara Falcó aborda el escándalo de Julio Iglesias y expone su preocupación familiar

Tamara Falcó rompe su silencio en El Hormiguero para comentar la denuncia contra Julio Iglesias, destacando la gravedad de la situación y el fuerte impacto reputacional que ya ha generado.

Durante la tertulia, Tamara Falcó se mostró seria y preocupada por su “tío” Julio, afirmando que “no tiene buena pinta” y subrayando que “hay un daño reputacional gigantesco ya hecho”. También recordó que su familia espera que la justicia llegue al fondo del asunto y que Julio Iglesias pueda salir ileso.

La colaboradora de El Hormiguero insistió en la dureza del momento para sus hermanos y el entorno del cantante, subiendo el tono al señalar que la situación es “gravísima y tristísima”. Pese a ello, pidió dejar trabajar a la justicia y mantener el respeto hacia todas las partes implicadas.

