La sorprendente llamada que obliga a Desi a abandonar el concurso en plena emisión

En plena grabación de La ruleta de la suerte noche, Desi recibió una llamada desde Alicante informándole de que su mujer se había puesto de parto, por lo que no dudó en salir corriendo del plató para estar a su lado. Antes de irse, había logrado superar varias rondas y acumular más de 4.000 euros.

Jorge Fernández le animó a marcharse con un “ya puedes salir pitando” tras confirmarse que había sido padre. La emisión dejó uno de los momentos más emotivos de la noche, combinando sorpresa y celebración entre concursantes y público.