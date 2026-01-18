El escándalo sexual de Julio Iglesias: presuntas agresiones, pruebas y una supuesta "mano negra"

El nombre de Julio Iglesias vuelve a la actualidad envuelto en una fuerte polémica. Una investigación llevada a cabo por elDiario.es junto a Univision Noticias recoge los relatos de quince mujeres que en el pasado trabajaron para el cantante. No obstante, son dos testimonios concretos los que han encendido todas las alarmas, al atribuirle comportamientos de extrema gravedad.

Dos trabajadoras rompen su silencio

Ambas mujeres describen episodios que incluirían supuestas agresiones sexuales, abusos de poder o maltrato físico y verbal. Estos hechos se habrían producido a lo largo de más de tres décadas, entre 1990 y 2023, en residencias propiedad del artista en Bahamas y República Dominicana.

Uno de los asuntos que más llaman la atención del relato de las mujeres es que aseguran que, para poder formar parte del servicio de Julio Iglesias, les exigían pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual. Unos requisitos de los que elDiario.es ha presentado pruebas.

La reacción de su entorno

La noticia sorprendió a sus familiares y amigos y muchos de ellos no tardaron en salir en su defensa, asegurando que Julio Iglesias sería incapaz de hacer algo así. Algunos de ellos, como Ramón Arcusa, creen que todo es parte de un montaje.

Uno de los apoyos de Julio Iglesias es su mujer Miranda Rijnsburger. Pese a que ambos llevan vidas separadas, ella es "quien está gestionando esta situación de crisis" desde Miami, mientras él está en Punta Cana. Habría sido él quien ha pedido expresamente a su familia que no vayan a verle.

El "enemigo" de Julio Iglesias: ¿una mano negra?

El primo de Julio Iglesias, Juan de la Cueva, ha apuntado directamente a un supuesto "enemigo" del cantante como responsable de la campaña de desprestigio. Según él, todo es parte de un montaje que podría estar orquestado por Frank Rainieri, un multimillonario de República Dominicana que estaba asociado con el cantante. "Ahora se llevan fatal", señala.

Ambos comenzaron a trabajar juntos en 1997, junto al famoso diseñador Óscar de la Renta. Los tres se hicieron con gran parte del holding turístico de República Dominicana y se convirtieron en grandes amigos. Sin embargo, todo cambió en 2014, con la muerte de Óscar de la Renta, cuando su amistad se rompió y Julio vendió prácticamente la totalidad de su participación en el negocio. "No sé que pasó, pero ahora están a la pelea", nos cuenta Juan de la Cueva.

Por su parte, Julio Iglesias niega las acusaciones y asegura que tomará acciones legales. ¿Logrará demostrar su versión de los hechos ante la justicia?