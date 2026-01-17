Pamela Anderson cuenta por qué abandonó los Globos de Oro tras ver a Seth Rogen: "Representó el peor momento de mi vida"

Pamela Anderson acudió a los Globos de Oro para entregar el premio de Mejor actriz en una película de comedia o musical a Rose Byrne, pero su noche se torció cuando vio a Seth Rogen, otro de los triunfadores de la noche por The Studio, entre el público.

La actriz ha contado en SiriusXM de Andy Cohen que "se fue directa a la cama" tras su participación en la gala y que el motivo no es otro que la miniserie Pam y Tommy que el actor produjo y protagonizó.

En anteriores ocasiones, la intérprete se mostró dolida con esta serie por retratar un momento muy delicado de su vida durante su turbulenta relación con Tommy Lee y por ser contactada antes de ello.

Pam y Tommy siempre estuvieron rodeados por multitud de medios. | Disney+

Ahora, ha vuelto a criticar a sus responsables y ha dicho que "Seth Rogen hizo esa serie sin hablar conmigo". "Me sentí un poco rara. Y sentí que, ya sabes, he estado muy ocupada trabajando. He hecho cinco películas el año pasado. Así que he estado ocupada, pero a veces te golpea y te sientes un poco deprimida", ha comentado.

"Simplemente se sintió un poco sucio. Pero con el tiempo, ojalá lo haga, quizá contacte conmigo y se disculpe. Aunque eso no importa", añadió.

Pamela Anderson en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Además, señaló que cuando se es una persona pública te sientes como "un blanco fácil" y "sin derecho a la privacidad", pero "tus secretos más oscuros y profundos, o las tragedias de tu vida, no deberían ser un blanco fácil para una serie de televisión. Eso me molestó un poco".

Continuó comentando que le dolía mucho más porque la serie retrataba "el peor momento" de su vida y que "es muy incómodo estar rodeada de tanta gente que viene incluso de la época en la que vivía en Malibú, así que todavía no me siento como en casa en estos eventos".