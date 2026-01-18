Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña da a luz mientras Gabriel pasa la noche con María

Nada volverá a ser igual en Sueños de libertad.

Los Salazar han llegado pisando fuerte después de que Pablo se haya convertido en accionista de la empresa. El matrimonio seguirá muy preocupado al no tener noticias de Mabel, su hija que vive en Barcelona. ¿Dónde estará?

Miguel, el otro hijo de la pareja, coincira con Luz en la colonia y ambos descubrirán que ambos comparten profesión. La doctora, además, se dará cuenta que hay algo raro en él.

Por otro lado, cada vez habrá más complicidad entre Cloe y Marta y seguirán adelante con su relación. La francesa se convertirá en un gran apoyo para la hija de Damián y le dirá que el tiempo pondrá a Gabriel en su sitio.

Cloe y Marta en el capítulo 482 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Digna estará muy agobiada después de que Tere se tenga machar urgentemente al pueblo. Digna le podrá una ayudante que se llama Paula, una conocida de unos amigos suyos. Sin embargo, Manuela y esa nueva chica no parece que vayan a congeniar del todo bien.

Manuela y Paula en el capítulo 481 de Sueños de Liberta | Manu Fiestas

Por su parte, Digna se ha instalado en casa de los De la Reina. Allí vive feliz con Damián y sus sobrinos, pero don Agustín no lo ve con buenos ojos. El párroco de la colonia le cuestionará que la matriarca de los Merino esté viviendo en la misma casa con Damián.

Digna en el capítulo 480 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Begoña se pondrá de parto. ¡El bebé se ha adelantado! La enfermera sentirá una contracción en casa de los De la Reina y finalmente será allí donde tenga que dar a luz con la ayuda de Andrés, Digna y la doctora Borrell. ¿Saldrá todo bien?

Begoña y Andrés en el capítulo 481 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

En paralelo y mientras Begoña se pondrá de parto, Gabriel pasará la noche con María sin saber que su primogénito está a punto de nacer. ¿Qué pasará cuando lo sepa?, ¿descubrirán que María y él son amantes?

María y Gabriel en el capítulo 482 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad.