Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Semana del 19 al 23 de enero

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña da a luz mientras Gabriel pasa la noche con María

Begoña se pondrá de parto antes de tiempo y Andrés no se separá de su lado.

Publicidad

Nada volverá a ser igual en Sueños de libertad.

Los Salazar han llegado pisando fuerte después de que Pablo se haya convertido en accionista de la empresa. El matrimonio seguirá muy preocupado al no tener noticias de Mabel, su hija que vive en Barcelona. ¿Dónde estará?

Miguel, el otro hijo de la pareja, coincira con Luz en la colonia y ambos descubrirán que ambos comparten profesión. La doctora, además, se dará cuenta que hay algo raro en él.

Por otro lado, cada vez habrá más complicidad entre Cloe y Marta y seguirán adelante con su relación. La francesa se convertirá en un gran apoyo para la hija de Damián y le dirá que el tiempo pondrá a Gabriel en su sitio.

Cloe y Marta en el capítulo 482 de Sueños de Libertad
Cloe y Marta en el capítulo 482 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Digna estará muy agobiada después de que Tere se tenga machar urgentemente al pueblo. Digna le podrá una ayudante que se llama Paula, una conocida de unos amigos suyos. Sin embargo, Manuela y esa nueva chica no parece que vayan a congeniar del todo bien.

Manuela y Paula en el capítulo 481 de Sueños de Liberta
Manuela y Paula en el capítulo 481 de Sueños de Liberta | Manu Fiestas

Por su parte, Digna se ha instalado en casa de los De la Reina. Allí vive feliz con Damián y sus sobrinos, pero don Agustín no lo ve con buenos ojos. El párroco de la colonia le cuestionará que la matriarca de los Merino esté viviendo en la misma casa con Damián.

Digna en el capítulo 480 de Sueños de Libertad
Digna en el capítulo 480 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Begoña se pondrá de parto. ¡El bebé se ha adelantado! La enfermera sentirá una contracción en casa de los De la Reina y finalmente será allí donde tenga que dar a luz con la ayuda de Andrés, Digna y la doctora Borrell. ¿Saldrá todo bien?

Begoña y Andrés en el capítulo 481 de Sueños de Libertad
Begoña y Andrés en el capítulo 481 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

En paralelo y mientras Begoña se pondrá de parto, Gabriel pasará la noche con María sin saber que su primogénito está a punto de nacer. ¿Qué pasará cuando lo sepa?, ¿descubrirán que María y él son amantes?

María y Gabriel en el capítulo 482 de Sueños de Libertad
María y Gabriel en el capítulo 482 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Begoña y Andrés en el capítulo 481 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña da a luz mientras Gabriel pasa la noche con María

Amanda y Saúl

Amanda, en peligro de muerte tras ser secuestrada por Saúl: el jueves, últimos capítulos de La Encrucijada

Orhan

Orhan, secuestrado y al borde de la muerte: Ferit corre para salvarlo esta noche en Una nueva vida

Marta de la Reina
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Los De la Reina junto a Digna intentarán echar a Gabriel

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada
El jueves, gran final

"Como le pase algo va a ser culpa tuya": César y Octavio, desesperados por encontrar a Amanda en los últimos capítulos de La Encrucijada

Itziar Atienza es Nieves Doria, la esposa de Pablo Salazar
No te la pierdas

Itziar Atienza es Nieves Doria, la esposa de Pablo Salazar

Nieves es la mujer de Pablo y ha luchado por su amor contra viento y marea, incluso saltándose la prohibición de sus padres.

Javier Beltrán se despide de Sueños de libertad: "Interpretar a Joaquín ha sido un regalo"
¡Descúbrelo!

Javier Beltrán se despide de Sueños de libertad: "Interpretar a Joaquín ha sido un regalo"

El actor hace balance de todo lo que ha vivido y aprendido con un personaje difícil de olvidar.

Baran Bölükbaşı interpreta a Tarik Ihsanli en Una nueva vida

Cómo es Baran Bölükbaşı en la vida real: las grandes diferencias con su personaje Tarik Ihsanli en Una nueva vida

Saida Santana

Así gestionó Saida Santa la venganza de Carmen a Octavio: “El vínculo que tiene con él es irrompible”

“No te los llevarás con tu amante”: estalla la guerra por los niños entre Seren y Uras en los próximos capítulos de Renacer

“No te los llevarás con tu amante”: estalla la guerra por los niños entre Seren y Uras en los próximos capítulos de Renacer

Publicidad