Javier Beltrán cierra una etapa clave tras despedirse de un personaje inolvidable

Javier Beltrán ha dicho adiós a Sueños de libertad tras interpretar a Joaquín, un papel que ha definido como “un regalo”. Su personaje ha vivido una intensa evolución: director de Perfumerías de la Reina, padre de Teo y creador de Embalajes Merino, antes de iniciar una nueva vida en Barcelona junto a Gema.

En su despedida, el actor ha agradecido al elenco y al equipo técnico la experiencia compartida, mencionando con especial cariño a Agnés Llobet. También dedicó un mensaje al público, reconociendo que su apoyo ha sido esencial para hacer realidad este capítulo tan importante de su carrera.