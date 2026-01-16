Muere la influencer Esther Thomas de forma repentina tras someterse a una "cirugía fallida"

La influencer Esther Thomas, conocida como 'Sunshine' en redes, ha perdido la vida tras ser operada. Así lo ha informado su familia a través de un comunicado en sus propias redes sociales, quien ha detallado que Thomas perdió la vida tras una "cirugía fallida"el 9 de enero a causa de unos fibromas. Estos se tratan de tumores comunes en el útero y suelen ser benignos.

"Nosotros, la familia de Esther Thomas, con dolor en el corazón lamentamos anunciar el fallecimiento repentino de nuestra querida hermana e hija, Estate Thomas, quien falleció de manera inesperada el 9 de enero de 2026 tras una cirugía fallida. Ella tenía fibromas y fue operada, pero no logró sobrevivir. Por ello, estamos tratando de organizar todo lo necesario para poder darle descanso eterno", ha detallado su familia.

En la caja de comentarios donde viene publicado el comunicado de su familia está lleno de palabras llenas de conmoción. "Todavía estoy tratando de procesar esto... Todavía no lo puedo creer", "Que su alma descanse en paz", "No puedo creer esto" son algunos de mensajes que rezan en dicho post.

Uno de los testimonios más dolorosos es el de Chidera Madu, con quien ha colaborado con Esther en redes. Madu estuvo al corriente de las dolencias estomacales de la influencer, tal y como detalla en un post.

La influencer de origen nigeriano tenía casi medio millón de seguidores en su comunidad de Instagram y Facebook. La creadora de contenido era muy conocida por sus vídeos humor en redes.

Fallece la influencer Yulia Burtseva tras someterse a una operación estética

No es la primera vez que ocurre un hecho similar. Yulia Burtseva, popular influencer rusa de 38 años, falleció tras someterse a un procedimiento de levantamiento de glúteos en una clínica privada de Moscú. La mujer perdió la vida el pasado 4 de enero.

Sin embargo, experimentó complicaciones muriendo de shock anafiláctico. Según el medio ruso Kommersant, las autoridades rusas abrieron una causa penal el pasado 5 de enero por sospecha de negligencia.

La creadora de contenido era conocida en por compartir sus aspectos más personales, incluyendo su vida familiar. En varias de sus publicaciones hay comentarios de usuarios que han dado el pésame ante esta pérdida.

