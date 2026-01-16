Can Yaman se sincera en El Hormiguero: “Aprender español era mi sueño”

Durante su entrevista en El Hormiguero, Can Yaman explica que aprender español en un año fue una decisión estratégica para abrirse camino en la industria audiovisual internacional. El actor detalla el esfuerzo y la disciplina que dedicó a dominar el idioma.

En la conversación con Pablo Motos, Yaman repasa su evolución profesional y su consolidación como uno de los intérpretes más populares del momento, destacando su interés por trabajar en producciones en español y ampliar su proyección global.