Desternillante

"Yo pensaba que tenía mejor genio del que tiene": la 'discusión' matrimonial entre Juan del Val y Nuria Roca

Los colaboradores han desvelado cómo pensaban que era la otra persona cuando se conocieron.

"Yo pensaba que tenía mejor genio del que tiene": la 'discusión' matrimonial entre Juan del Val y Nuria Roca

El Hormiguero despide cada semana con la habitual tertulia de actualidad en la que participan Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos. En ella, los colaboradores y el presentador repasan y dan su opinión sobre algunos de los temas más sonados de la semana.

En la mesa se estaba hablando sobre los secretos en la pareja y, como no podía ser de otra manera, Pablo ha acudido a Juan del Val y Nuria Roca para que explicasen ellos cómo conocieron completamente a la otra persona.

El colaborador ha dicho que le hubiese gustado saber antes el genio que tiene y ella, después de reconocer que tiene carácter, ha sacado a la luz lo intenso y "pesado" que es él. "Eres la chica de la relación" se ha escuchado decir a Tamara Falcó entre risas.

