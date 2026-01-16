La DGT y el Gobierno se contradicen en la moratoria de las multas por no llevar la baliza V16

Desde el pasado 1 de enero, el uso de la baliza V16 es obligatoria. La DGT ha dado un giro en su normativa con la implementación de este dispositivo de preseñalización ante los riesgos del "riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias" que conlleva llevar los triángulos.

Sin embargo, las complicaciones ante esta medida ya han llegado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska afirmó: "Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Nuestro objetivo, evidentemente, no es sancionador o recaudatorio, lo que nos mueve es la obligatoriedad que tenemos de salvar vidas".

Sin embargo, estas palabras se contraponen con lo que ha defendido Pere Navarro. El director de Tráfico ha corroborado a Europa Press que si en estos momentos "si tú paras por una avería, un incidente tal igual y no la colocas (la baliza V-16), te van a denunciar porque es obligatorio según la ley". Unas declaraciones que ha dado después de ser preguntado por cuándo terminará el plazo dado a los conductores antes de proceder a la imposición de multas.

Asimismo, durante la jornada de 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities', Navarro ha detallado que se ha dado un "tiempo cómodo" para adaptarse a la norma que está siguiendo "a casi 30 millones de vehículos y porque el objetivo final es salvar vidas y no poner multas".

¿De cuánto es la multa por no llevar la baliza V-16?

En caso de no llevar la baliza V-16 en el vehículo o leva una que no esté homologada puede traer consigo una sanción leve de 80 euros.

Además, cabe señalar que la baliza también se debe de llevar en caso de viajar fuera de España. Tal y como detalla la Convención sobre Circulación Vial de 1968 y recoge a su vez la DGT, los vehículos en circulación internacional "deben cumplir las disposiciones del país en el que estén matriculados. Esto significa que, cualquier vehículo matriculado en España que circule por otro país firmante del mencionado Convenio, estará cumpliendo la normativa si utiliza el nuevo dispositivo de preseñalización de peligro V-16 conectado".

La baliza V16 puede interferir en los marcapasos

Los expertos aseguran que el uso de la baliza V16 puede interferir en el marcapasos. Así lo corrobora el cardiólogo José Abellán.

"El problema no está en la antena ni en el sistema de geolocalización, sino en el imán potente que muchas de estas balizas llevan para fijarse al techo del coche. En España, estimamos que más de 300.000 personas viven con un marcapasos y alrededor de 60.000 con un desfibrilador implantable. Son dispositivos que, mantienen el ritmo del corazón y, en muchas ocasiones, salvan vidas, y estos dispositivos son sensibles a campos magnéticos", ha explicado a través de sus redes sociales.

