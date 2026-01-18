Antena3
Los concursantes han valorado sus retos tras una espectacular segunda gala de El Desafío.

La confesión de María José Campanario tras pasar por la apnea: “He salido mareada”

Carmen Pardo
Daniel Illescas se ha mostrado muy contento tras el segundo programa de El Desafío, aunque confiesa que “está bien jodido de arena” y ha agradecido el botón de la injusticia que ha dado Juan del Val.

“No puedo respirar”: el agobio de Daniel Illescas enterrado en arena

María José Campanario se ha mostrado emocionada tras conseguir llegar a los tres minutos en la apnea de El Desafío. “No me lo esperaba en las condiciones en las que estaba y he salido mareada” ha confesado la concursante tras la prueba estrella del programa.

Patrica Conde ha asegurado que la coreografía con cajas era la primera vez que se enfrentaba a un baile completo. La presentadora ha explicad cómo se ha sentido con el cuerpo de baile, “me he enamorado de todos”.

José Yélamo se ha mostrado frustrado tras caer en su duelo con Eva Soriano, pero ha podido disfrutar del gran programa que han hecho sus compañeros.

Eva Soriano por su parte se ha mostrado triste por el lugar que ocupa en la clasificación general de El Desafío, “me he desequilibrado y me he caído hacía atrás” ha afirmado la concursante.

Willy Bárcenas se ha mostrado feliz por superar su reto con fuego mientras Eduardo Navarrete se ha mostrado indignado por ocupar la última posición en el ranking general.

Increíble, emocionante o arriesgado: los concursantes definen El Desafío en una palabra

"Yo pensaba que tenía mejor genio del que tiene": la 'discusión' matrimonial entre Juan del Val y Nuria Roca

La confesión de María José Campanario tras pasar por la apnea: “He salido mareada”

La indignación de Eva Soriano tras caer del tablón: “Tenéis el uno de esta noche”

