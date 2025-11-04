Irene Rosales rompe su silencio sobre Kiko Rivera: “Llamar a Isabel Pantoja fue mi última bala”

Irene Rosales se ha sincerado sobre la etapa más dura de su relación con Kiko Rivera. Tras once años juntos, la sevillana confesó que gestionó en silencio las adicciones del DJ, ocultando la situación incluso a su entorno más cercano. “Mi madre ha sido siempre mi apoyo, pero no le conté ni la mitad”, admitió emocionada.

Cuando vio que no podía más, tomó una decisión definitiva: llamar a Isabel Pantoja. “Fue mi última bala, le di un ultimátum”, recuerda Irene. Aquella conversación, según cuenta, fue el punto de inflexión que llevó a Kiko a reaccionar y buscar ayuda.