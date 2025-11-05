Publicidad
Sueños de libertad
Cloe sorprende a Tasio con la primera orden de Brossard: busca un nuevo director para la fábrica
El empresario francés toma su primera gran decisión en España. Cloe comunica a Tasio que seguirá en funciones, pero Brossard quiere un nuevo perfil para liderar la empresa.
Cloe visita el despacho de Tasio para presentarse y explicarle los planes de Antoine Brossard. Durante su conversación, ella lo pone a prueba y Tasio demuestra sinceridad al hablar sobre su trayectoria profesional. Sin embargo, la charla da un giro inesperado cuando Cloe le transmite la primera medida del empresario.
Brossard ha decidido sustituir a Tasio como director de la fábrica, aunque seguirá temporalmente en funciones dentro de la directiva. La noticia deja al ejecutivo completamente descolocado y marca el inicio de una nueva etapa en la empresa.