Conejo exprés con arroz blanco al estilo Arguiñano: sabor casero en tiempo récord

El conejo exprés con arroz blanco de Karlos Arguiñano combina la cocina tradicional con la rapidez de la olla a presión. En pocos minutos, se logra un plato lleno de sabor, con carne tierna y un arroz perfectamente cocido. Esta receta es ideal para quienes quieren comer sano sin complicarse.

Además de ser una opción económica y nutritiva, el conejo aporta proteínas de calidad y bajo contenido en grasa. Siguiendo las indicaciones del chef, el resultado es un plato equilibrado, fácil de preparar y que conquista a toda la familia.