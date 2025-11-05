Antena 3 LogoAntena3
Receta de conejo exprés con arroz blanco, de Arguiñano: ¡No te podrás resistir!

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Conejo exprés con arroz blanco al estilo Arguiñano: sabor casero en tiempo récord

Karlos Arguiñano prepara un delicioso conejo con arroz blanco en olla rápida, una receta sencilla, sabrosa y perfecta para quienes buscan ahorrar tiempo sin renunciar al sabor.

El conejo exprés con arroz blanco de Karlos Arguiñano combina la cocina tradicional con la rapidez de la olla a presión. En pocos minutos, se logra un plato lleno de sabor, con carne tierna y un arroz perfectamente cocido. Esta receta es ideal para quienes quieren comer sano sin complicarse.

Además de ser una opción económica y nutritiva, el conejo aporta proteínas de calidad y bajo contenido en grasa. Siguiendo las indicaciones del chef, el resultado es un plato equilibrado, fácil de preparar y que conquista a toda la familia.

