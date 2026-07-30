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Txabi Franquesa revoluciona la carrera de Clint Eastwood: el clásico que le faltaba al director

Txabi Franquesa revoluciona la carrera de Clint Eastwood: el clásico que le faltaba al director

PASAPALABRA

Txabi Franquesa desata las risas en Pasapalabra con la película más inesperada de Clint Eastwood

Un divertido lapsus de Txabi Franquesa durante Palabras Cruzadas convirtió un fallo en uno de los momentos más comentados del programa con un título inventado que hizo estallar el plató en carcajadas.

Alberto Mendo
Alberto Mendo
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El panel dedicado a la filmografía de Clint Eastwood comenzó con un primer acierto, pero el siguiente título dejó sin respuesta al cómico. Lejos de rendirse, improvisó una ocurrencia que sorprendió a todos en Pasapalabra.

Txabi respondió El desafío de las alcaparras, provocando la reacción inmediata de Roberto Leal y del resto de invitados. Después, Desiré Cordero completó el panel y aseguró los 18 segundos para David en una escena cargada de humor.

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