Txabi Franquesa desata las risas en Pasapalabra con la película más inesperada de Clint Eastwood

El panel dedicado a la filmografía de Clint Eastwood comenzó con un primer acierto, pero el siguiente título dejó sin respuesta al cómico. Lejos de rendirse, improvisó una ocurrencia que sorprendió a todos en Pasapalabra.

Txabi respondió El desafío de las alcaparras, provocando la reacción inmediata de Roberto Leal y del resto de invitados. Después, Desiré Cordero completó el panel y aseguró los 18 segundos para David en una escena cargada de humor.

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