Javier desvela el secreto de David para triunfar en La Pista de Pasapalabra

David volvió a demostrar su gran estado de forma en la prueba musical al reconocer Pedro Navaja con la ayuda del verso de la letra. Su acierto sorprendió tanto a Roberto Leal como a su rival.

Tras la prueba, Javier desveló el motivo de la evolución de David en La Pista. Según explicó, el concursante escucha música de forma constante e incluso lo hace antes de cada programa para llegar mejor preparado a Pasapalabra.

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