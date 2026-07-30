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PASAPALABRA
Javier desvela el secreto de David para triunfar en La Pista de Pasapalabra
El concursante barcelonés vuelve a imponerse en La Pista de Pasapalabra con un nuevo acierto y provoca la confesión de Javier sobre el hábito que ha cambiado por completo su rendimiento.
David volvió a demostrar su gran estado de forma en la prueba musical al reconocer Pedro Navaja con la ayuda del verso de la letra. Su acierto sorprendió tanto a Roberto Leal como a su rival.
Tras la prueba, Javier desveló el motivo de la evolución de David en La Pista. Según explicó, el concursante escucha música de forma constante e incluso lo hace antes de cada programa para llegar mejor preparado a Pasapalabra.
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