El ingenioso truco de Txabi Franquesa para ganar La Pista en Pasapalabra

La canción por descubrir era La muralla, de Ana Belén, pero ninguno de los invitados logró reconocerla en los primeros fragmentos. Ambos fueron acercándose poco a poco a la respuesta sin llegar a dar con el título.

Cuando parecía que Marta Torné tenía ventaja, Txabi Franquesa recurrió al público para tararear la melodía. Ese inesperado recurso le permitió identificar el estribillo, acertar la canción y hacerse con los tres segundos en juego en Pasapalabra.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas