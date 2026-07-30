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PASAPALABRA
El ingenioso truco de Txabi Franquesa para ganar La Pista en Pasapalabra
Un duelo muy igualado entre Txabi Franquesa y Marta Torné en Pasapalabra se resolvió con una estrategia tan inesperada como efectiva que sorprendió a todos en La Pista.
La canción por descubrir era La muralla, de Ana Belén, pero ninguno de los invitados logró reconocerla en los primeros fragmentos. Ambos fueron acercándose poco a poco a la respuesta sin llegar a dar con el título.
Cuando parecía que Marta Torné tenía ventaja, Txabi Franquesa recurrió al público para tararear la melodía. Ese inesperado recurso le permitió identificar el estribillo, acertar la canción y hacerse con los tres segundos en juego en Pasapalabra.
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