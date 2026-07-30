David culmina una gran remontada en Pasapalabra tras el error de Javier

Javier dominó gran parte de la prueba, pero un error al finalizar su primera vuelta le hizo perder confianza. A partir de ese momento, el concursante madrileño no logró recuperar el ritmo y quedó condicionado por ese tropiezo.

David, que llegó a estar diez aciertos por detrás, fue reduciendo la diferencia con paciencia hasta ponerse por delante. El barcelonés terminó ganando el duelo, optó al bote de 826.000 euros y cerró el programa con un último acierto destacado en Pasapalabra.

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