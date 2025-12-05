Trufas exprés de dulce de leche y galleta de Arguiñano para triunfar en tus mesas festivas

Karlos Arguiñano presenta unas trufas que combinan dulce de leche y galleta triturada, una mezcla rápida y sencilla pensada para quienes buscan resolver el postre sin complicaciones. Con pocos ingredientes y un reposo breve en el frigorífico, el resultado es un bocado cremoso y festivo.

El cocinero destaca que estas trufas son ideales para preparar en familia y resolver cualquier compromiso durante las fiestas. Si no se dispone de picadora, basta con introducir las galletas en una bolsa y machacarlas con rodillo hasta obtener una textura fina.