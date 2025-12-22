Trucos fáciles para que tu vajilla y manteles brillen en Navidad

El programa Y ahora Sonsoles ha mostrado cómo devolver el brillo a la vajilla utilizando productos caseros como vinagre y bicarbonato. Esta mezcla elimina manchas y devuelve el aspecto original.

Además, recomiendan lavar los textiles navideños con agua fría y vinagre blanco para avivar los colores y eliminar olores. Con estos consejos, es posible tener una casa reluciente sin gastar de más en productos específicos.